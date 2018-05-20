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الوطن

ندوات ومحاضرات وورش فنية احتفالا برمضان بثقافة دمياط

منذ 25 دقيقة
كتب: شيماء عادل
ندوات ومحاضرات وورش فنية احتفالا برمضان بثقافة دمياط

أرشيفية

يقيم فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، عدة أنشطة ثقافية وفنية احتفالاً بشهر رمضان، تتضمن يوم 21 مايو تنظيم ورشة العمل لطريقة إعداد الزينة من الورق وذلك ببيت ثقافة ورشة ثقافة الزرقا، بالإضافة لورشة فنية لعمل فانوس رمضان بمكتبة العبيدية، بالإضافة لمحاضرة دينية عن "العشر الأوائل من شهر رمضان" بمكتبة كفر الميارة، بجانب ندوة حول "دور القوات المسلحة في حرب العاشر من رمضان" بمكتبة ميت الخولي، زيارة لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة الفكرية بفارسكو.

وفي يوم 22 مايو تُعقد محاضرة عن "التنمية المستدامة في الوطن العربي" ببيت ثقافة الزرقا، وفي المكان نفسه يُعقد لقاء فكري وأدبي عن رمضان شهر الانتصارات، بجانب مسابقة معلومات عامة من إعلام دمياط بمكتبة كفر سليمان، محاضرة عن العاشر من رمضان بقصر ثقافة دمياط الجديدة.

وفي يوم 23 مايو تقام محاضرة عن "الإرهاب لادين له" ببيت ثقافة السرو، بجانب محاضرة عن أدب الصيام وأحكامه ببيت ثقافة الزرقا بالإضافة لعمل ماكيتات عن ماتشتهر به محافظة دمياط بمكتبة كفر المنازلة، أمسية دينية بمكتبة كفر المياسرة، بجانب ندوة عن "طرق توفير الاستهلاك والإقتصاد المنزلي" بقصر ثقافة دمياط الجديدة.

وفي يوم 24 مايو تُعقد محاضرة عن "المدرسة التعبيرية بنادي الموهوبين" بقصر ثقافة الطفل بدمياط، بالإضافة لمحاضرة عن "غزوة بدر" ببيت ثقافة الزرقا، بجانب محاضرة عن "أهمية دور العمال في الإقتصاد المصري" بمكتبة البصارطة، بالإضافة لمناقشة كتاب هموم الأمة الإسلامية بمكتبة ميت الخولي، بجانب عقد محاضرة بعنوان "شهر رمضان الكريم بين الماضي والحاضر" بقصر ثقافة دمياط.

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