محافظ الدقهلية يتناول الإفطار مع الأطفال الأيتام بمؤسسة المنصورة

نظمت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، إفطارًا مع الأطفال الأيتام الذين ترعاهم مؤسسة تربيه البنين بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الإقليم، وتناولوا وجبة الإفطار مع الأطفال الأيتام في جو من الفرحة والبهجة.

وقرر الدكتور أحمد الشعراوي، صرف إعانة مالية قدرها 500 جنيه لكل طفل ترعاه المؤسسة وإيداعها في دفتر التوفير الخاص به، كما قرر صرف مكافأة شهر للقائمين على العمل بالمؤسسة، مؤكدًا أن الدولة تهتم بدعم أبنائها الأيتام الصغار في كافة المجالات وتسعي إلي توفير كافة الإمكانيات لخلق مناخ ملائم لهم والعمل على دمجهم في المجتمع لتجنيبهم كافة أشكال الانحراف.

وأكد المحافظ، ضرورة الاستغلال الأمثل لطاقات الأطفال والشباب بدور الأيتام ومساعدتهم في دمجهم في المجتمع، متمنيًا توسيع دائرة رعاية هؤلاء للأطفال لتشمل كافة المجالات الفنية والثقافية بخلاف الجوانب الاجتماعية والنفسية.

وشدد الشعراوي، على ضرورة التعاون الكامل للجهات التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم جميع أوجه الرعاية للأيتام بكافه المؤسسات الإيوائية.

وقبل تناول الإفطار تفقد المحافظ مؤسسه البنين وأقسامها المختلفة شملت غرف النوم، والنادي الثقافي، وصاله الموسيقى، والألعاب، وغرفه التليفزيون، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على العمل بالمؤسسة عن أوجه الرعاية التي تقدمها المؤسسة للأطفال الأيتام.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالمستوى المتميز للمؤسسة وخلال الاحتفالية قام بتسليم شهادات التقدير لـ 10 من المتفوقين دراسيا من أبناء المؤسسة.

يذكر أن المؤسسة ترعى 37 طفل يتيم بإشراف تام من جمعيه المحافظة على القرآن الكريم.

حضر الإفطار اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل مديريه التضامن الاجتماعي، والدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، والمهندس السيد الاتربى، رئيس مجلس إدارة جمعيه المحافظة على القرآن الكريم، والدكتور محسن المقاول، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالدقهلية، ونواب البرلمان بالمحافظة، القيادات التنفيذية بالمحافظة.