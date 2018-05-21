تسجيل الدخول

الوطن

"المحافظين" يجتمع بكوادره العمالية استعداد للانتخابات العمالية.. اليوم

اليوم AM 01:19
كتب: محمد حامد
"المحافظين" يجتمع بكوادره العمالية استعداد للانتخابات العمالية.. اليوم

اجتماع حزب المحافظين- أرشيفية

قال عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون التنظيم، إن الحزب بصدد عقد اجتماعات مع الأمانات العمالية كافة استعدادا للانتخابات العمالية، ومن المقرر عقد اجتماع لأمانة جنوب القاهرة برئاسة عادل عكاشة أمين جنوب والقيادات العمالية بأمانة جنوب القاهرة، اليوم في تمام التاسعة مساءً.

وأوضح الشريف، أن اﻻجتماع يأتي في إطار التحضير للانتخابات العمالية والاستعداد والتحضير والتنسيق لانتخابات المحليات، وإعادة هيكلة بعض الأمانات في الجنوب.

وأردف الشريف، أن الحزب يولي الانتخابات العمالية المقبلة، اهتمامًا بالغًا، لافتًا إلى أن برامج المرشحين الانتخابية تعتمد على القضايا العمالية، وطرح حلول لحلها.

وتابع، أن هناك اجتماعات متواصلة لأمانات العمال في الحزب بالمحافظات، وغرف عمليات تتلقى اقتراحات أعضاء الحزب، لخوض الانتخابات المزمع عقدها في يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

أخبار متعلقة

النقد: برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة سينتهي آخر 2019

النقد: برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة سينتهي آخر 2019
حزب المحافظين يبدأ إعادة هيكلة داخلية استعدادا لـ"المحليات"

حزب المحافظين يبدأ إعادة هيكلة داخلية استعدادا لـ"المحليات"
"المحافظين" يكشف عن بدء عملية إعادة هيكلة داخلية بجميع القطاعات

"المحافظين" يكشف عن بدء عملية إعادة هيكلة داخلية بجميع القطاعات
"العصار" و"السعيد" يبحثان نتائج إعادة هيكلة مصنع "99 الحربي"

"العصار" و"السعيد" يبحثان نتائج إعادة هيكلة مصنع "99 الحربي"
"الزراعة": إعادة هيكلة قطاع تربية الخيول بإنشاء معامل معتمدة دوليا

"الزراعة": إعادة هيكلة قطاع تربية الخيول بإنشاء معامل معتمدة دوليا
وزير قطاع الأعمال العام يبحث إعادة هيكلة شركة الحديد والصلب المصرية

وزير قطاع الأعمال العام يبحث إعادة هيكلة شركة الحديد والصلب المصرية
"خطة النواب": إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل بشرط الحفاظ على الاحتياطي

"خطة النواب": إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل بشرط الحفاظ على الاحتياطي

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

ممثل "يوناميد" في السودان يأسف لتجدد المواجهات العسكرية بدارفور

ممثل "يوناميد" في السودان يأسف لتجدد المواجهات العسكرية بدارفور

مونديال الشرق| إيران 98.. المجد لـ"أم المباريات" بعد تأهل تاريخي

مونديال الشرق| إيران 98.. المجد لـ"أم المباريات" بعد تأهل تاريخي

أمير كرارة عن غضب أهالي الفيوم بسبب "كلبش": "هأقعد يومين هناك أصالحهم"

أمير كرارة عن غضب أهالي الفيوم بسبب "كلبش": "هأقعد يومين هناك أصالحهم"

"المحافظين" يجتمع بكوادره العمالية استعداد للانتخابات العمالية.. اليوم

"المحافظين" يجتمع بكوادره العمالية استعداد للانتخابات العمالية.. اليوم

مونديال الشرق| تونس1998.. نسور قرطاج تعجز عن التحليق في فرنسا

مونديال الشرق| تونس1998.. نسور قرطاج تعجز عن التحليق في فرنسا

اختيارات الوطن

الإقامة والانتقالات والنقود.. أهم نصائح "الخارجية" للمصرين في روسيا

الإقامة والانتقالات والنقود.. أهم نصائح "الخارجية" للمصرين في روسيا

تعرف على أماكن مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة

تعرف على أماكن مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة

بينهم "لحية ياسر جلال".. مسلسلات وبرامج أثارت الجدل في رمضان 2018

بينهم "لحية ياسر جلال".. مسلسلات وبرامج أثارت الجدل في رمضان 2018

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

الأكثر قراءة

عاجل