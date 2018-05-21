"المحافظين" يجتمع بكوادره العمالية استعداد للانتخابات العمالية.. اليوم

قال عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون التنظيم، إن الحزب بصدد عقد اجتماعات مع الأمانات العمالية كافة استعدادا للانتخابات العمالية، ومن المقرر عقد اجتماع لأمانة جنوب القاهرة برئاسة عادل عكاشة أمين جنوب والقيادات العمالية بأمانة جنوب القاهرة، اليوم في تمام التاسعة مساءً.

وأوضح الشريف، أن اﻻجتماع يأتي في إطار التحضير للانتخابات العمالية والاستعداد والتحضير والتنسيق لانتخابات المحليات، وإعادة هيكلة بعض الأمانات في الجنوب.

وأردف الشريف، أن الحزب يولي الانتخابات العمالية المقبلة، اهتمامًا بالغًا، لافتًا إلى أن برامج المرشحين الانتخابية تعتمد على القضايا العمالية، وطرح حلول لحلها.

وتابع، أن هناك اجتماعات متواصلة لأمانات العمال في الحزب بالمحافظات، وغرف عمليات تتلقى اقتراحات أعضاء الحزب، لخوض الانتخابات المزمع عقدها في يومي 23 و24 من الشهر الجاري.