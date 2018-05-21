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الوطن

حبس المتهم بقتل صديقه ودفنه في المقابر بالمنوفية

منذ 5 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
حبس المتهم بقتل صديقه ودفنه في المقابر بالمنوفية

صورة ارشيفية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة، مقتل تاجر خردة على يد صديقه ودفنه في المقابر بمركز شرطة أشمون التابع لمحافظة المنوفية، عن أن المتهم ذبح صديقه ودفنه في المقابر لإخفاء الجثة بسبب خلافات على 500 جنيه.

وشرحت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، التي أشرف عليها اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث، أن بداية الواقعة، بقيام أهالي قرية عزبة سيدي عبد الحليم التابعة لكفر الطراينة بدائرة مركز شرطة أشمون، بالعثور على جثة شخص بمقبرة بمنطقة المقابر بعد انبعاث رائحة كريهة من أحد المقابر دون أن يكون هناك أي دفن الموتى خلال الأيام الأخيرة.

وانتقلت المباحث إلى مكان الواقعة وبفتح المقبرة تبين العثور على جثة لشاب مقتول وملقاة داخل المقبرة، وكشفت معاينة وتحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسي رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، والرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث مركز أشمون، أن الجثة لـ"محمد.ع.ع" 25 عاما، تاجر خردة ومقيم بذات الناحية مبلغ بغيابه في المحضر رقم 5702 إداري المركز لسنة 2018.

وتبين أن الجثة في حالة تحلل كامل، ومن خلال الصفة التشريحية تبين وجود عدة طعنات بالرقبة والصدر، بتشكيل فريق بحث وتحرٍ على الفور تحت إشراف العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، ووضعت خطة أمنية مكبرة، وتم حصر وفحص علاقات وخلافات المجني عليه، وحصر شركائه والمتعاملين معه في العمل في مجال الخردة، وفحص المسجلين وذوي المعلومات والمشهور عنهم ارتكاب مثل هذه الوقائع، وحصر وفحص خطوط السير المعتاد عليها المجني عليه.

وتوصلت تحريات اللواء عبد الحميد أبو موسي رئيس المباحث الجنائية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد شركاء المجني عليه في تجارة الخردة "محمد.ع.ع" 31 عاما، تاجر خردة، وأنه قتل الضحية بسبب خلافات مالية بينهما على مبلغ 500 جنيه، ونقل جثته إلى المقابر ودفنه لإخفاء معالم الجريمة.

واعتراف المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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