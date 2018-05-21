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الجنيه الإسترليني يتراجع دون 1.34 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
الجنيه الإسترليني يتراجع دون 1.34 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر

الإسترليني

تراجعت العملة البريطانية دون 1.34 دولار خلال تعاملات اليوم، للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي.

وتشهد العملة المحلية لبريطانيا ضعفًا في قيمتها خلال الوقت الراهن قبل الجولة المقبلة من مفاوضات "البريكست" والمزمع عقدها غدًا الثلاثاء.

وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% لتهبط العملة المحلية لبريطانيا إلى 1.3407 دولار.

وكان الجنيه الإسترليني سجل مستوى 1.3391 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر الماضي.

وخلال الفترة نفسها، تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو بأكثر من 0.2% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8760 إسترليني.

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