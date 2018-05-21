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الوطن

ضبط 60 ألف عصير مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص ببني سويف

منذ 11 دقيقة
كتب: عمرو رجب
ضبط 60 ألف عصير مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص ببني سويف

العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف

تحفظت حملة من مباحث التموين في بني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، على 60 ألف عبوة عصير مجهولة المصدر داخل مصنع عصائر غير مرخص بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

وحررت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف، القضية رقم 7880 جنح مركز ناصر لسنة 2018 ضد "طه . ع . ع" 39 سنة، صاحب مصنع عصائر ومقيم قرية الحمام بمركز ناصر.

ووجهت مباحث التموين اتهامات إدارة مصنع عصائر بدون ترخيص، وتقليد علامات تجارية، وحيازة سلع مجهولة المصدر وقدرها 60 ألف عبوة عصير.

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