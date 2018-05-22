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الوطن

"أبوشقة" يفتتح دورة "الوفد" الرمضانية: نقدر دور الشباب وندعمهم

اليوم AM 12:29
كتب: سمر نبيه
"أبوشقة" يفتتح دورة "الوفد" الرمضانية: نقدر دور الشباب وندعمهم

رئيس حزب الوفد

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه حرص على المشاركة في افتتاح دورة الحزب الرمضانية لكرة القدم، تقديرا لدور الشباب الفترة المقبلة، ودعمه لهم، لافتا إلى أن الدورات الشبابية، تعد احتكاكا جيدا بالشباب ووسيلة لتعارفهم وتوظيف طاقاتهم في أشياء مفيدة.

وأضاف "أبوشقة" خلال المؤتمر الذي عقد في افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم التي نظمتها اللجنة العامة للجيزة برئاسة الدكتور محمد فؤاد في منيل شيحة، أنه يدعم الأنشطة الرياضية في الوفد بشكل عام، ولن تتوقف الأنشطة الرياضية علي الدورات الرمضانية فقط، وإنما ستكون هناك أحداث رياضية كبرى الفترة المقبلة.

وتابع "أبوشقة"، أن الوفد عائد وبقوة الفترة المقبلة، وسيكون له تواجد على كل الأصعدة، وستكون هناك أنشطة ثقافية ورياضية وأدبية وسياسية، وسيدعم الوفد كل قياداته في المحافظات التي تسعى إلى إقامة أحداث وأنشطة كبيرة على الأرض،  مشيرا إلى أن الشباب، سيساهمون بقوة في تعظيم الدور السياسي للوفد، الفترة المقبلة.

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