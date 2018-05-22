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الوطن

واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق لإلغاء حظر أمريكي يستهدف شركة صينية

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق لإلغاء حظر أمريكي يستهدف شركة صينية

بكين ـ الصين

قال مصدران مطلعان، إن واشنطن وبكين تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإلغاء قرار الولايات المتحدة منع شركاتها من بيع المكونات والبرمجيات إلى شركة زد.تي.إي كورب الصينية للاتصالات.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن المفاوضات سرية، أن الاتفاق يمكن أن يتضمن رفع الصين الرسوم الجمركية على منتجات زراعية تستوردها من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية. ولم ترد الشركة على طلبات للتعليق.

وكان مستشارون للبيت الأبيض أعلنوا أنه جار إعادة النظر في الحظر المفروض على زد.تي.إي، لكن الشركة ستظل تواجه عقوبات "قاسية" تتضمن تغييرات إجبارية على المستوى الإداري ومجلس الإدارة.

وقال مصدران، إن من المرجح أن يتم الانتهاء من الاتفاق، الذي لم يتوطد بعد، قبل أو أثناء الزيارة المقررة لوزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إلى بكين الأسبوع القادم للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري أوسع نطاقا لتجنب الحرب التجارية بين البلدين.

كانت عقوبات قد فرضت على الشركة، المدرجة في البورصة لكن أكبر مساهميها مؤسسة حكومية صينية، لانتهاكها اتفاقا أُبرم في 2017 بعدما تبين أنها شحنت بضائع أمريكية إلى إيران وكوريا الشمالية على نحو غير مشروع، في إطار تحقيق بدأ عهد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

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