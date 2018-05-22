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الوطن

مقتل 5 يمنيين في قصف على وسط مأرب

منذ 11 دقيقة
كتب: أ ف ب
مقتل 5 يمنيين في قصف على وسط مأرب

صورة أرشيفية

قتل خمسة يمنيين وأصيب 18 على الأقل بجروح في قصف بصاروخ كاتيوشا أصاب حياً سكنياً في وسط مأرب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وسط اليمن، حسبما أفادت مصادر طبية في المدينة وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وذكرت المصادر الطبية، أن الصاروخ سقط فجر الثلاثاء على الحي السكني في مأرب التي تتمتع بنسبة عالية من الاستقرار مقارنة بالمناطق الأخرى في اليمن الغارق في نزاع مسلح.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" المتحدثة باسم الحكومة، عن مصدر طبي آخر في المدينة، أن القصف الذي أدى إلى مقتل اليمنيين الخمسة وإصابة السكان الآخرين أصاب سوقا شعبيا يكتظ بالمتسوقين.

واتهمت الوكالة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق قريبة من مأرب بالوقوف خلف القصف.

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