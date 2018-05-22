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الوطن

مكرم: قرار كتابة لقبي شيخ الأزهر والبابا عودة للتقاليد والأصول

منذ 14 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
مكرم: قرار كتابة لقبي شيخ الأزهر والبابا عودة للتقاليد والأصول

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرار الأخير الذي أصدره المجلس بضرورة نشر لقبي شيخ الأزهر والبابا قبل اسميهما محاولة للعودة إلى الأصول والتقاليد.

وتابع مكرم في تصريح لـ"الوطن" قائلا إن "القرار مجرد محاولة للعودة إلى تقاليدنا، هي الأصول هتتعب الناس ولا إيه؟، هل يستطيع أحد أن يكتب اسم الملكة إليزابيث على سبيل المثال دون لقبها؟".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر قرارا أمس يحظر على وسائل الإعلام ذكر اسم كل من الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس دون ذكر لقبيهما.

وجاء نص القرار الذي صدر اليوم كالتالي "على جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العامة والخاصة وكذلك الصحف القومية الخاصة يمنع تماما ذكر اسم شيخ الأزهر دون أن يسبقه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وكذا ذكر اسم البابا دون أن يسبقه قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".

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