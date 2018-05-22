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الوطن

سكرتير "المنوفية": حل مشاكل المواطنين من أهم أولوياتنا

منذ 7 دقيقة
كتب: محمود الحصري
سكرتير "المنوفية": حل مشاكل المواطنين من أهم أولوياتنا

لقاء خدمة المواطنين

عقد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم، اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بالديوان العام، حيث جرى بحث عدد من شكاوى وطلبات المواطنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وتنوعت تلك الشكاوى ما بين طلبات موجهة لرؤساء المدن والأحياء وطلبات لمديري بعض المديريات الخدمية  وغيرها.

ووافق السكرتير العام على بعض الطلبات وفقاً للوائح والقوانين ومراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، كما جرى إحالة باقي الطلبات إلى الجهات المختصة لتشكيل لجان للدراسة والبت في طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على حل مشكلات المواطنين وفقا للوائح والقوانين.

وأكد الدكتور أيمن مختار، حرص المحافظة على خدمة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم، مؤكداً أن الاهتمام بالمواطن من أهم أولويات المحافظة.

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