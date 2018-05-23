120.7 مليون إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان خلال أبريل 2018

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة كامل على متولى، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر أبريل 2018 عدد 130 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 12 ألف و710 طرد بوزن إجمالى 2551 طن و188 كيلوجرام.

كما تم الإفراج عن 160 شهادة سحب جزئية بعدد 10 آلاف و615 طرد بوزن إجمالى 2038 طن و478 كيلوجرام.

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أبريل 2018 حوالى 16 مليون و511 ألف و441 جنيها.

وبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 102 مليون و901 ألف و882 جنيه وإجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 564 ألف و991 جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 564 ألف و 991 جنيه وإجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 1169 جنيها.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أبريل 2018 حوالى 120 مليون و695 ألف و851 جنيها.

وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة 3 مليون و629 ألف و648 جنيها.