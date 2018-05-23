"المتحدة لحقوق الإنسان"عن "رايتس ووتش": لا تتوقف عن الأكاذيب

أثار تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، مساء أمس الثلاثاء، حول أوضاع المدنيين في شمال سيناء، حالة من الغضب في الأوساط السياسية المصرية، وادعى التقرير أن الجيش المصري هجر المواطنين من رفح، وأنه يمارس إجراءات غير قانونية في ملاحقة أسر وعائلات المشتبه بانضمامهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تقارير "رايتس ووتش" لا تستحق الرد عليها من الأساس، مضيفا للوطن: "أجور العاملين بهذه المنظمة تدفع من دول معادية لمصر مثل قطر وتركيا".

وأشار إلى أن المنظمة لا تعتمد في تقاريرها على أدبيات العمل الحقوقي، وتعتمد على مصادر معلومات مُجهّلة لا يعتد بها، لافتًا إلى أنه وعدد من المنظمات التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سيتقدمون بمذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، تتضمن الأكاذيب والمغالطات التي لا تتوقف المنظمة عن الترويج لها فيما يخص الشأن المصري.