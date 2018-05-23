تسجيل الدخول

الوطن

"المتحدة لحقوق الإنسان"عن "رايتس ووتش": لا تتوقف عن الأكاذيب

اليوم AM 01:28
كتب: سلمان اسماعيل
"المتحدة لحقوق الإنسان"عن "رايتس ووتش": لا تتوقف عن الأكاذيب

محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان

أثار تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، مساء أمس الثلاثاء، حول أوضاع المدنيين في شمال سيناء، حالة من الغضب في الأوساط السياسية المصرية، وادعى التقرير أن الجيش المصري هجر المواطنين من رفح، وأنه يمارس إجراءات غير قانونية في ملاحقة أسر وعائلات المشتبه بانضمامهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تقارير "رايتس ووتش" لا تستحق الرد عليها من الأساس، مضيفا للوطن: "أجور العاملين بهذه المنظمة تدفع من دول معادية لمصر مثل قطر وتركيا".

وأشار إلى أن المنظمة لا تعتمد في تقاريرها على أدبيات العمل الحقوقي، وتعتمد على مصادر معلومات مُجهّلة لا يعتد بها، لافتًا إلى أنه وعدد من المنظمات التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سيتقدمون بمذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، تتضمن الأكاذيب والمغالطات التي لا تتوقف المنظمة عن الترويج لها فيما يخص الشأن المصري.

أخبار متعلقة

الأمم المتحدة تصوت على إرسال بعثة دولية للتحقيق في أحداث غزة

الأمم المتحدة تصوت على إرسال بعثة دولية للتحقيق في أحداث غزة
"الأمم المتحدة" تختار تامر كرم سفيرا للسلام في مصر

"الأمم المتحدة" تختار تامر كرم سفيرا للسلام في مصر
الأمم المتحدة تنفي اقتراحا بنقل الإرهابيين من "درنة" إلى "طرابلس"

الأمم المتحدة تنفي اقتراحا بنقل الإرهابيين من "درنة" إلى "طرابلس"
الأمم المتحدة ترسل 25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب السورية

الأمم المتحدة ترسل 25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب السورية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إيناس عبد الدايم: مهمتنا أن تصل الثقافة للمواطن في جميع أنحاء مصر

إيناس عبد الدايم: مهمتنا أن تصل الثقافة للمواطن في جميع أنحاء مصر

"جنايات الإسكندرية" تسجن 3 متهمين سنة لخطفهم شخصا وتهديده

"جنايات الإسكندرية" تسجن 3 متهمين سنة لخطفهم شخصا وتهديده

الخميس .. "مسحراتي المحروسة" أمسية رمضانية بالأعلى للثقافة

الخميس .. "مسحراتي المحروسة" أمسية رمضانية بالأعلى للثقافة

"بدوي": طرح أولى شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يونيو المقبل

"بدوي": طرح أولى شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يونيو المقبل

جيران "طفل المطرية": "اغتصبوه في رمضان اللى فات.. وقتلوه رمضان ده"

جيران "طفل المطرية": "اغتصبوه في رمضان اللى فات.. وقتلوه رمضان ده"

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل