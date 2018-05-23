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الوطن

"عمومية العروبة للتجارة والتعدين" تعتمد نتائج أعمال 2017

منذ 5 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"عمومية العروبة للتجارة والتعدين" تعتمد نتائج أعمال 2017

البورصة - ارشيفية

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات القوائم المالية للعام المنتهي في ديسمبر 2017.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الجمعية صدقت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن أعمال الشركة في العام الماضي.

ووافقت الجمعية على اعتماد عقود معاوضة مع شركة الحرية للتجارة في حدود 1.5 مليون جنيه خلال 2018.

وعن الجمعية العامة غير العادية التي كان من المقرر انعقادها أمس، ذكرت الشركة أنه تم تأجيل انعقادها لموعد آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان من المقرر أن تنظر العمومية غير العادية، في موقف الشركة من الاستمرارية في مزاولة النشاط، في ضوء تجاوز الخسائر نصف رأس المال ونصف حقوق المساهمين.

 

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