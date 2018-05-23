وزير الكهرباء: إضافة 25 ألف ميجاوات للشبكة الموحدة نهاية 2018

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء بذل جهودا كبيرة لتنفيذ مشروعات توليد طاقة كهربائية، لافتا إلى أن إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة ستصل إلى ما يزيد عن 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018.

أشار وزير الكهرباء إلى استراتيجية المزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر، "بترول ـ كهرباء" حتى عام 2035، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

وأوضح أن مزيج الطاقة أيضاً يتضمن كافة أنواع مصادر الطاقة "النووية، الفحم النظيف، غاز.