طارق قابيل: الاتفاقية مع روسيا ستوفر استثمارات بـ7 مليارات دولار

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاتفاقية التي تم توقيعها منذ قليل بين الحكومة الروسية والحكومة المصرية والتي وقع عليها وزيري البلدين ومنها ستدخل في البرلمان للإشارة عليها بالموافقة.

وأضاف "قابيل" خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "مال وأعمال" والمذاع على فضائية "أون لآيف" أن الاتفاقية تحتوي محور قناة السويس ومناطق بشمال بور سعيد بمساحة 5.2 مليون متر مربع وقد تم التخطيط فيها للصناعات مكونات السيارات والشاحنات وصناعات متوسطة إلى ثقيلة والتي ستوفر استثمارات 7 مليارات دولار وعمالة 350 ألف شخص.

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه وحتى تنتهي تلك المساحة والتي ستكون على مراحل 5 او 6 سنوات حتى تنتهي جميعها في نهايتها، موضحا أن تلك الاستثمارات بها جميع الصناعات التي تحتاجها مصر مثل الشاحنات والمواتير والصناعات المغذية للسيارات والمعدات الزراعية والري وجميعها اشياء ليست موجودة في مصر من قبل.