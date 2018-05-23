تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| ختام مبادرة "بالعلم نستطيع" بدسوق

منذ 42 دقيقة
كتب: الوطن
بالصور| ختام مبادرة "بالعلم نستطيع" بدسوق

مبادرة بالعلم نستطيع تحيا مصر بالعلم والابداع بدسوق

شهد اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، ختام مبادرة "بالعلم نستطيع" تحت عنوان"تحيا مصر بالعلم والإبداع"، والتي أسسها محمد الطوخي، رئيس برلمان طلائع الجمهورية وتم تنفيذها بمركز شباب دسوق أكثر من 12 معلما من مختلف المواد الدراسية لشعبتي العلمي والأدبي.

وتهدف المبادرة لمراجعات مناهج طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وتبرع بها معلمين من مختلف أنحاء المحافظة، لتخفيف العبء عن أهالي الطلاب وأولياء أمورهم، ولمحاربة الدروس الخصوصية.

أخبار متعلقة

"تموين كفر الشيخ" تتسلم كشوف 23305 بطاقات تموينية ورقية

"تموين كفر الشيخ" تتسلم كشوف 23305 بطاقات تموينية ورقية
"تموين كفر الشيخ" تتسلم 12132 بطاقة تموينية ذكية

"تموين كفر الشيخ" تتسلم 12132 بطاقة تموينية ذكية
محافظ كفر الشيخ: رضاء المواطن أمن قومي ونتقاضى أجرا لخدمته

محافظ كفر الشيخ: رضاء المواطن أمن قومي ونتقاضى أجرا لخدمته
محافظ كفر الشيخ: إيقاف المسؤولين حال استمرار التعدي على الأراضي

محافظ كفر الشيخ: إيقاف المسؤولين حال استمرار التعدي على الأراضي
محافظ كفر الشيخ: إطلاق مشروع"مصنعك بقريتك" بـ25 مليون جنيه

محافظ كفر الشيخ: إطلاق مشروع"مصنعك بقريتك" بـ25 مليون جنيه

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

طوارئ حكومية لمواجهة الموجة الحارة.. وأهالى «الصعيد» يشكون انقطاع «الكهرباء»

طوارئ حكومية لمواجهة الموجة الحارة.. وأهالى «الصعيد» يشكون انقطاع «الكهرباء»

تسليم شهادة "أمان" لـ500 سيدة في الإسكندرية

تسليم شهادة "أمان" لـ500 سيدة في الإسكندرية

بالصور| تكريم 500 طالب بالثانوية العامة والأزهرية بكفر الشيخ

بالصور| تكريم 500 طالب بالثانوية العامة والأزهرية بكفر الشيخ

محافظ الإسكندرية يستعرض إنجازات المحافظة بالشهر السابق

محافظ الإسكندرية يستعرض إنجازات المحافظة بالشهر السابق

استعدادات لإطلاق سراح السجناء الأثيوبيين من سجون كينيا

استعدادات لإطلاق سراح السجناء الأثيوبيين من سجون كينيا

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل