بالصور| ختام مبادرة "بالعلم نستطيع" بدسوق

شهد اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، ختام مبادرة "بالعلم نستطيع" تحت عنوان"تحيا مصر بالعلم والإبداع"، والتي أسسها محمد الطوخي، رئيس برلمان طلائع الجمهورية وتم تنفيذها بمركز شباب دسوق أكثر من 12 معلما من مختلف المواد الدراسية لشعبتي العلمي والأدبي.

وتهدف المبادرة لمراجعات مناهج طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وتبرع بها معلمين من مختلف أنحاء المحافظة، لتخفيف العبء عن أهالي الطلاب وأولياء أمورهم، ولمحاربة الدروس الخصوصية.