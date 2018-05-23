تسليم شهادة "أمان" لـ500 سيدة في الإسكندرية

سلمت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم مجموعة من السيدات من مركز ومدينة برج العرب شهادة أمان فئة 500 جنيه بحضور مجموعة من أعضاء الفرع.

وأضافت مقررة الفرع، أن فرع المجلس بالإسكندرية استخرج عدد 1185 وثيقة بالمجان بالتعاون مع مديرية الأوقاف والبنك الزراعي المصري وأوضحت مقررة الفرع أن هذا يأتي في إطار مساهمة المجلس للسيدات في المناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات ومستحقي الزكاة والمرضى ومحدودي الدخل واللاتي ليس لهن مظله تأمينية والعمالة غير المنتظمة وذلك لضمان حياة كريمة للأسر التي تعولها النساء وتوفير حماية تأمينية للنساء الأكثر فقرا، وحرصا من المجلس على تشجيع ثقافة الإدخار والشمول المالي لتحقيق النمو الشامل للمرأة.