الحكومة ومجلس النواب يدرسان تقنين «السوزوكى» كسيارة أجرة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقنين وضع سيارات السوزوكى «التمناية» التى تعمل كسيارة أجرة دون ترخيص، وذلك خلال اجتماعها أمس «الأربعاء»، أثناء مناقشة 21 طلب إحاطة ضد محافظ القاهرة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن «التمناية» يتم تشغيلها كسيارة أجرة وتؤدى إلى وجود مواقف عشوائية كاملة، متسائلاً: «مَن المسئول عن التعامل مع هذه السيارات، هل الداخلية أم المحافظة؟، يجب أن تفرض الداخلية هيبة الدولة، وفى الوقت ذاته يتم الترخيص لهذه السيارات، والدولة تستفيد لأن وجودها أصبح أمراً واقعاً».

«المرور»: 5 آلاف مخالفة لـ«التمناية».. و«الحسينى»: «فكّوها على الناس»

وأضاف «السجينى»، خلال اجتماع اللجنة: «يجب التصدى للمخالفات، وإذا تعذر التصدى للتعديات والمواقف العشوائية، يجب تقنين الوضع وإصدار التراخيص، حتى لا تترك له فرصة يحتل الشارع وتستمر المخالفات».

وقال اللواء ألبير إدوارد، رئيس الإدارة العامة للمرور، إنه تم ضبط 5898 حالة مخالفة للسوزوكى خلال ثلاثة أشهر، وخلال العام الماضى تم ضبط 26 ألف مخالفة للسوزوكى فقط، موضحاً أن رسوم الترخيص تزيد على 1500 جنيه. ورد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، قائلاً: «انت بتمسك التوك توك تديله غرامة 3 آلاف جنيه، طيب دى عربية نضيفة ومحترمة، طلع قرار، وفُكها على الناس ورخص لهم، واللى يخالف تعامل معه بشكل قانونى». وأكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، ضرورة أن تكون التراخيص مؤقتة، قائلاً: «عندى زيادة سكانية، وتوجد خطوط مترو، وأوتوبيسات نقل عام، والهدف الحفاظ على شكل الشارع».

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بإصدار تراخيص المحال التجارية وعدم تعطيل مصالح المواطنين، حيث قال رئيس اللجنة: «يجب أن تكون هناك مرونة فى التعامل مع المواطنين الراغبين فى الترخيص، وهناك محال أُغلقت رغم أنها مستوفية الاشتراطات، وتقدمت بطلبات للترخيص».