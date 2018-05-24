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الوطن

مصرع أمين شرطة وإصابة 5 مواطنين إثر حادث مروري في قنا

اليوم AM 01:32
كتب: رجب آدم
مصرع أمين شرطة وإصابة 5 مواطنين إثر حادث مروري في قنا

حادث

لقي أمين شرطة مصرعه، اليوم، وأصيب 5 آخرين، في حادث تصادم سيارتين، على طريق "نجع حمادي- أبوتشت الزراعي".

كان اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد مصرع (محمد سليمان محمد- أمين شرطة بمديرية أمن قنا)، وإصابة 5 آخرين، هم "محمد طارق بدوي، وشقيقه، محمود، وتنويرة عبدالشافي، وأسماء لطفي، ومحمد لطفي سليمان"، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارتين إحداهما أجرة والثانية ملاكي، على طريق "نجع حمادي– أبو تشت" الزراعي، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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