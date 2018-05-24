أربعة قتلى في هجوم انتحاري شمال بغداد

قُتل أربعة أشخاص على الأقل، فجر اليوم، في هجوم انتحاري على مقاهٍ مكتظة في ليالي رمضان في شمال بغداد، كما أعلنت مصادر أمنية.

وقالت قيادة قوات الأمن، في بيان، إن "انتحاريا فجر حزامه الناسف بينما كان مطوقا من قبل شرطيين بالقرب من متنزه في حي الشعلة" ذي الغالبية الشيعية في شمال العاصمة العراقية.

وذكر ضابط في الشرطة العراقية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، أن "أربعة اشخاص قُتلوا وجُرح 16 آخرين"، وأضاف أن بين الضحايا أفراد من قوات الأمن في هذا الهجوم في محيط ساحة تقع حولها مقاه عديدة.

وظهرت في لقطات وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي آليات للشرطة بها شظايا وسيارات دمرها الانفجار.

ويأتي هذا الاعتداء في اليوم السابع من رمضان الذي تكتظ خلاله المطاعم والمقاهي بالعائلات العراقية للإفطار أو السحور.