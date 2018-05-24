تسجيل الدخول

الوطن

أربعة قتلى في هجوم انتحاري شمال بغداد

اليوم AM 08:34
كتب: أ ف ب
أربعة قتلى في هجوم انتحاري شمال بغداد

انفجار -أرشيفية

قُتل أربعة أشخاص على الأقل، فجر اليوم، في هجوم انتحاري على مقاهٍ مكتظة في ليالي رمضان في شمال بغداد، كما أعلنت مصادر أمنية.

وقالت قيادة قوات الأمن، في بيان، إن "انتحاريا فجر حزامه الناسف بينما كان مطوقا من قبل شرطيين بالقرب من متنزه في حي الشعلة" ذي الغالبية الشيعية في شمال العاصمة العراقية.

وذكر ضابط في الشرطة العراقية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، أن "أربعة اشخاص قُتلوا وجُرح 16 آخرين"، وأضاف أن بين الضحايا أفراد من قوات الأمن في هذا الهجوم في محيط ساحة تقع حولها مقاه عديدة.

وظهرت في لقطات وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي آليات للشرطة بها شظايا وسيارات دمرها الانفجار.

ويأتي هذا الاعتداء في اليوم السابع من رمضان الذي تكتظ خلاله المطاعم والمقاهي بالعائلات العراقية للإفطار أو السحور.

أخبار متعلقة

عاجل| انفجار في منطقة "الشعلة" ببغداد

عاجل| انفجار في منطقة "الشعلة" ببغداد
مقتل 4 من الشرطة العراقية في هجوم لـ"داعش"

مقتل 4 من الشرطة العراقية في هجوم لـ"داعش"
الشرطة العراقية تعتقل قياديا في "داعش"

الشرطة العراقية تعتقل قياديا في "داعش"
الشرطة العراقية تدمر عشرات الأطنان من العبوات والمخلفات في الحويجة

الشرطة العراقية تدمر عشرات الأطنان من العبوات والمخلفات في الحويجة
أول صور لتفجير بغداد ومقتل شخصين وإصابة عشرة

أول صور لتفجير بغداد ومقتل شخصين وإصابة عشرة

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"رمضانك بيضحك".. إسماعيل ياسين يشتكي من "عين الحسود"

"رمضانك بيضحك".. إسماعيل ياسين يشتكي من "عين الحسود"

بريد الوطن| «جاء وعد الله»

بريد الوطن| «جاء وعد الله»

بريد الوطن| التآمر الدولى على الوطن العربى مستمر

بريد الوطن| التآمر الدولى على الوطن العربى مستمر

بريد الوطن| «الداخلية» ترد على شكوى عبدالناصر مجرب

بريد الوطن| «الداخلية» ترد على شكوى عبدالناصر مجرب

بريد الوطن| ساعدونى فى إنكار نسب طفل.. وخلصونى من مضايقات «أوزو»

بريد الوطن| ساعدونى فى إنكار نسب طفل.. وخلصونى من مضايقات «أوزو»

اختيارات الوطن

بالأسعار.. اللوتس والقهوة والبطيخ أحدث "افتكاسات" الكنافة هذا العام   

بالأسعار.. اللوتس والقهوة والبطيخ أحدث "افتكاسات" الكنافة هذا العام   

"الأزهر" يوضح حكم استعمال الأدوية في نهار رمضان

"الأزهر" يوضح حكم استعمال الأدوية في نهار رمضان

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

الأكثر قراءة

عاجل