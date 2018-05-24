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الوطن

الإمارات تغرم السيارات الواقفة أمام المساجد عشوائيا خلال الصلاة

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
الإمارات تغرم السيارات الواقفة أمام المساجد عشوائيا خلال الصلاة

صورة أرشيفية

بدأت إدارة المرور في الإمارات بتغريم السيارات والمركبات التي تركن أمام المساجد بشكل عشوائي، خلال أوقات الصلاة، لا سيما خلال صلاة التراويح في شهر رمضان، وهي المخالفة الأكثر شيوعا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونص قانون السير والمرور الاتحادي على معاقبة الوقوف خلف المركبات أو عرقلة حركة السير والمرور بغرامة قدرها 500 درهم. وبحسب المادة 60 من قانون السير والمرور فإن مخالفة الوقوف خلف المركبات بما يعوق تحركها، هي 500 درهم، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

كما حظر القانون في المادة 62 إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق، وغرامته 500 درهم، وإيقاف المركبة على ممر عبور المشاة 500 درهم، ووقوف مركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها 500 درهم و4 نقاط، حسب نص المادة 61 من قانون السير والمرور.

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