الوادي الجديد تخصص 17 ألف فدان لمشروع الظهير الزراعي

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى تخصيص 17 ألف فدان لمشروع الظهير الزراعي بالقرى، والذي ينفذ على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، بهدف توفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة، وذلك من خلال توزيع مساحات من الأفدنة تقدر بحوالي من 3 الي 5 أفدنة لكل شاب.

وأضاف الزملوط، أن صندوق استصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري وصندوق "تحيا مصر" سيدعمان هذا المشروع عن طريق توفير قروض ميسرة للشباب للبدء في التنفيذ، وأن المساحات التي جرى تخصيصها وتوزيعها على الشباب حاليًا مجرد بداية فقط وسيجرى زيادة المساحات تباعًا، وأن المشروع يهدف إلى حصر جميع المساحات الصحراوية التي تقع بين القرى، وذلك بهدف استغلالها بشكل تنموي عن طريق استصلاحها وطرحها أمام الشباب لزراعتها وذلك للقضاء على البطالة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الخضر والفاكهة واللحوم.