تسجيل الدخول

الوطن

الوادي الجديد تقيم 4 قرى خضراء نموذجية على مساحة 4 آلاف فدان

منذ 23 دقيقة
كتب: شرف غريب
الوادي الجديد تقيم 4 قرى خضراء نموذجية على مساحة 4 آلاف فدان

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تخصيص 4 آلاف فدان لعمل 4 قرى نموذجية ضمن مشروع القرية الخضراء.

وأضاف الزملوط، أنه يجرى العمل في القرية الأولى التي تشمل تنفيذ منازل بنظام الحوائط الحاملة، وملحق بكل منزل وحدة توليد طاقة البيوجاز من المخلفات العضوية وحظيرة لتربية الثروة الحيوانية.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يجري تمويله من جانب عدد من البنوك الوطنية وصندوق استصلاح الأراضي ورجال الأعمال، وأنه يأتي ضمن عدة مشاريع أخرى تنفذها المحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة واللحوم عن طريق استغلال الإمكانيات المتاحة.

أخبار متعلقة

محافظ الوادي الجديد يشارك ضباط وأفراد قوات الأمن إفطارا جماعيا

محافظ الوادي الجديد يشارك ضباط وأفراد قوات الأمن إفطارا جماعيا
محافظ الوادي الجديد يوافق على إنشاء دار للمناسبات بحي البستان

محافظ الوادي الجديد يوافق على إنشاء دار للمناسبات بحي البستان
محافظ الوادي الجديد يوجه بضرورة جاهزية المرافق الحيوية

محافظ الوادي الجديد يوجه بضرورة جاهزية المرافق الحيوية
محافظ الوادي الجديد يتفقد سوق الخميس.. ويحيل مديره للتحقيق

محافظ الوادي الجديد يتفقد سوق الخميس.. ويحيل مديره للتحقيق
محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة الشوارع والطرق الداخلية بالمدن والقرى

محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة الشوارع والطرق الداخلية بالمدن والقرى

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إبداعات دينية| "الله أكبر".. فيلم "نجيب محفوظ" الديني الذي لم ينجح

إبداعات دينية| "الله أكبر".. فيلم "نجيب محفوظ" الديني الذي لم ينجح

من الفوازير| شريهان طالبة تنتظر النتيجة.."ياخبر بفلوس بكرا يبقى ببلاش"

من الفوازير| شريهان طالبة تنتظر النتيجة.."ياخبر بفلوس بكرا يبقى ببلاش"

تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بـ3 ملايين جنيه في الوادي الجديد

تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بـ3 ملايين جنيه في الوادي الجديد

فوز 3 بانتخابات نقابة العاملين بالسكة الحديد شمال الصعيد بالتزكية

رئيس كوريا الجنوبية يبدي "أسفه الشديد" بعد إلغاء قمة "ترامب - كيم"

رئيس كوريا الجنوبية يبدي "أسفه الشديد" بعد إلغاء قمة "ترامب - كيم"

اختيارات الوطن

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

الأكثر قراءة

عاجل