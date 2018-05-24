الوادي الجديد تقيم 4 قرى خضراء نموذجية على مساحة 4 آلاف فدان

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تخصيص 4 آلاف فدان لعمل 4 قرى نموذجية ضمن مشروع القرية الخضراء.

وأضاف الزملوط، أنه يجرى العمل في القرية الأولى التي تشمل تنفيذ منازل بنظام الحوائط الحاملة، وملحق بكل منزل وحدة توليد طاقة البيوجاز من المخلفات العضوية وحظيرة لتربية الثروة الحيوانية.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يجري تمويله من جانب عدد من البنوك الوطنية وصندوق استصلاح الأراضي ورجال الأعمال، وأنه يأتي ضمن عدة مشاريع أخرى تنفذها المحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة واللحوم عن طريق استغلال الإمكانيات المتاحة.