تابع الشارع السياسى ظاهرة هجرة ٢٢ نائباً من حزب المصريين الأحرار إلى حزب مستقبل وطن، ولعل أبناء جيلى يتذكرون مشهداً لن ينسوه، فقد هاجر أكثر من ١٠٠ نائب من حزب مصر، الذى كان برئاسة رئيس الوزراء ممدوح سالم إلى الحزب الجديد الذى أنشأه «السادات» حينما صرح فجأة بأنه قرر أن ينزل الشارع السياسى بنفسه فى أعقاب انتخابات برلمانية نزيهة أشرف عليها ممدوح سالم آنذاك وكأن التاريخ يعيد نفسه، دار الهمس آنذاك بأن ماهر محمد على، والعقيلى، وفكرى مكرم عبيد مرشحون لقيادة الحزب الجديد وتحقق الهمس بتكليف الثلاثة بتجهيز أوراق الحزب، وكانت فكرة عبقرية أن يكون هذا هو الإشهار الثالث للحزب الوطنى الذى أنشأه مصطفى كامل مراد، بل وفى مقر مصطفى كامل مراد نفسه، الذى أصبح قصراً تابعاً لقصور الرئاسة تشغله جمعية العاملين برئاسة الجمهورية، وهكذا أصبح مبنى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى الذى أصبح مقراً لحزب مصر ليس هو مقر حزب الرئيس بصفة مؤقتة، وجرى إنشاء مكتب للسادات بعابدين بمقر حزب مصطفى كامل أو الحزب الوطنى، ثم مكتب للأمين العام فكرى مكرم عبيد، ثم لاحقاً مكتب لنائب رئيس الحزب حسنى مبارك، وبدا لى وقتئذ أن السادات سينفذ وعده بأن يعتزل السياسة بعد تسلم سيناء من إسرائيل وأنه يمهد لتسليم السلطة لحسنى مبارك حينما قال فى مؤتمر الحزب الذى حضرته إن جيل أكتوبر جاء عليه الدور لقيادة مصر، وإن جيل يوليو يسلم الراية لجيل أكتوبر، وتأكد لى ذلك حينما طلب من حسنى مبارك إلقاء خطاب لأعضاء الحزب أشهد بأنه كان خطاباً مؤثراً تحت مشاعر انتصار أكتوبر وتحدث «مبارك» بثقة القائد، وليس لغة التابع وكان يجلس بجوارى محمد عبده، نائب وزير المالية، وأكد لى نفس ما دار فى ذهنى أن حسنى مبارك، الرئيس القادم، كان هذا عملاً سياسياً بالدرجة الأولى قام به سياسيون متمرسون، وكان أصغرهم وأقلهم درجة هو كمال الشاذلى الذى أصبح بعد ذلك الظاهرة السياسية الأولى والمتميزة فى مصر بقراءته للغة الشارع وكان فؤاد محيى الدين، السياسى المحنك، هو نائب رئيس الوزراء بعد ذلك فى وزارة رئيسها السادات وكنا نحاط بعمالقة الاتحاد الاشتراكى العربى ومنظمة الشباب ونواب أسماؤهم تهز مصر كل منهم فى منطقته قائد طبيعى يؤثر فيها وينقل نبضها، فأين للسيسى بمثل هؤلاء السياسيين العمالقة ليعاونوه فى تهدئة الرأى العام الملتهب.

ونعود للمشهد الحالى لهجرة نواب حزب المصريين الأحرار، ولو هناك صحفى شاطر فى مصر لاسترجع تصريحات نواب حزب مصر وهم يرحلون جماعات وليس فرادى إلى الحزب الوطنى وقادت نوال عامر وفائدة كامل التصريحات الصحفية فى أن الحزب الجديد سيعبر عن طموحاتهم وآمالهم لتنمية مصر بعد حرب أكتوبر.

وسيظل جزء من هذا لمسته من تصريحات نواب المصريين الأحرار، مثل النائب مسعود عن بولاق عن أن حزبه القديم المصريين الأحرار فشل فى تطوير عمله وقيادة الشارع السياسى وأن الحزب الجديد مستقبل وطن هو الذى سيفعل ذلك؟!

ويظل المتابع لاستجابة الأحزاب لدعوة الرئيس السيسى بتنشيط وتفعيل الشارع السياسى يرى فيها دعوة مهمة وخطيرة تشير لإحساس الرئيس بخطورة غياب النشاط السياسى فى ظل رأى عام يتعرض لقسوة الأسعار وفتنة الأعداء بمعلومات مغلوطة والشارع يخلو من ندوات تشرح، ولقاءات توضح، ومبادرات تخفف، وأنشطة تعطى البديل الأرخص للخدمة الأعلى سعراً، ونصيحة مخلصة للحكومة، ورأياً مفيداً لها وتجميعها للشباب من الشتات والغربة عن وطنه وهو يعيش فيه؟! فهل تنجح الأحزاب فى فعل ذلك، وعلى أجهزة الدولة أن تعاونها وتساندها ولا تقودها.