تحرير 120 مخالفة متنوعة و29 محضر تمويني بديروط

قال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، إن حملات الإشغالات تستهدف مختلف المجالات والقطاعات، وفقا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وتوصيات المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأكد أنه جرى ضبط وتحرير 29 مخالفة تموينية و27 مخالفة نظافة، بالإضافة إلى تحرير 11 محضرًا لمحلات بدون ترخيص و34 إشغالات و19 محضر بيئة، كما تم رفع 210 طن مخلفات وقمامة.

وأوضح رئيس مركز ديروط، أن الحملات مستمرة بصفة دورية ويتم شنها بمدينة ديروط والقرى التابعة لها يوميًا بمختلف القطاعات والإدارات الخدمية فضلاً عن الحملات التموينية للتأكد من صلاحية السلع المطروحة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات وخاصة رغيف الخبز، لافتاً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى المركز، مضيفاً أنه بالمرور على مخابز مدينة ديروط والقرى التابعة لها جرى تحرير 29 محضر تمويني ما بين "توقف على الإنتاج، وعدم الإعلان، عدم استخراج بون، إنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى محاضر إشغال طريق وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص ومحاضر بيئة وأمن صناعي.