"الثقافة" تنظم ورش فنية وتحطيب بساحة أبو الحجاج احتفالا برمصان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في ثاني أيام لياليها الرمضانية بساحة أبو الحجاج الأقصري، أمس.

وتضمنت الفعاليات عرض لعرائس الماريونت وفقرة تحطيب وورش فنية وأمسية شعرية.

بدأت الفعاليات بعرض لعرائس الماريونت للفنان هاني فهمي، بجانب عرض للتحطيب بمرافقة فرقة الأقصر للآلات الشعبية، بجانب عرض للمواهب.

كما عقد الفرع مجموعة من الورش منها رسم بألوان الخشب مع الفنانة صفاء محمد وورشة خرز مع الفنانة أسماء علي.

وفي إطار متصل استقبلت خيمة بيت الشعر الرمضانية الشعراء مصطفى عبدالشكور، عبدالفتاح سعد واختتمت الأمسية بعرض فني لفرقة الأقصر للإنشاد الديني بقيادة الفنان جوهر الحجاجي.