السيسي لـ"قادة القوات المسلحة": أنتم امتداد لجيل أكتوبر العظيم

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بكبار قادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.

و قدم لهم الرئيس التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، مؤكدًا أن بطولات القوات المسلحة المصرية هي التي ساهمت في تحقيق نصر أكتوبر العظيم، وأن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر يؤدون واجبهم الوطني بكل تفاني وإخلاص من خلال خطة المجابهة الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدداً من قادة القوات المسلحة.