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الوطن

قيادات السويس تفتتح مسجد الشهيد سمير عبد اللطيف

منذ 41 دقيقة
كتب: محمد مقلد
قيادات السويس تفتتح مسجد الشهيد سمير عبد اللطيف

جانب من الافتتاح

افتتح اليوم الجمعة اللواء أ.ح أحمد محمد حامد محافظ السويس واللواء محمد جاد مدير أمن السويس واللواء صلاح شوشة مساعد رئيس اركان الجيش الثالث الميداني يرافقهم خالد سعداوي السكرتير العام المساعد  الدكتور إبراهيم جمعة وكيل وزارة الأوقاف بالسويس مسجد الشهيد مجند سمير أحمد عبد اللطيف بمدينة الشيخ خليفة بن زايد ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بحي عتاقة بمحافظة السويس.

يأتي هذا الافتتاح بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان والانتصارات علي العدو في 6 من أكتوبر 1973.

وشهد الافتتاح حضور عمر أحمد (الشيخ الصغير) طفل معجزة عمره 3 سنوات من اهالي السويس القي خطبة قصيرة شد فيها انتباه الحاضرين جميعاَ قيادة وشعبًا.

حضر الافتتاح لفيف من القيادات العسكرية والامنية والتنفيذية والشعبية والنواب ورؤساء الأحياء ومديري المديريات واسرة الشهيد سمير أحمد عبد اللطيف وأهالي منطقة الكبانون والصفا.

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