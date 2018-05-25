"المترو»": 41 ألفا استخرجوا الاشتراكات الشهرية خلال 15 يوميا

قال مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، إن نحو 41 ألف مواطن استخرجوا الاشتراكات الشهرية، وذلك خلال 15 يوميا من تطبيق قرار زيادة الأسعار، بسبب التخفيضات التي منحتها الشركة على الاشتراكات التي تصل إلى 50%، مؤكدًا أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها منذ الساعة الـ5.30 صباحا وحتى الثانية صباحا.

وأفاد المصدر، لـ"الوطن"، بأن جميع الأشتراكات تستخرج للمواطن حسب خط سيره، مؤكدا أن جميع القطارات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، لافتا إلى أن الشركة تعمل على توفير كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.