بعد نشر "الوطن".. "البيئة" تتبنى مناقشة مشروع "مي" لتنقية المياه

استجابت وزارة البيئة، برئاسة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، لما نشرته "الوطن" في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، من ملف على صفحتين يسرد قصص المخترعين الصغار بمدارس كفر الشيخ، حيث أعلنت الوزارة عن استعدادها مناقشة مشروع الطالبة مي أحمد يونس، طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المنشأة الكبرى الثانوية المشتركة بمدينة قلين، وهى من المخترعين الصغار الذين تبنتهم إدارة الموهوبين بكفر الشيخ، وهو عبارة عن تنقية المياه باستخدام القمامة والذى سُمى بـ"litter to get water better" ويقدم حلاً آمناً لمشكلة التخلص من القمامة.

وقالت الطالبة، إن الدكتورة نهلة النقيب، رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة البيئة، أجرت اتصالاً بها قبل قليل، تُبلغها أن وزير البيئة أعلن موافقته عن مناقشة مشروع الطالبة، وتكريمها في الخامس من يونيو المقبل في أحد المؤتمرات بأحد الفنادق، مؤكدة لها أن الوزارة تسعى لتبنى أفكار واختراعات المخترعين لدعمهم والاستفادة منهم.

وكانت "الوطن" نشرت ملفاً بعنوان "المخترعون الصغار".. عقول نابغة تبحث عن رعاية الدولة.

وجاء من بين الملف مشروعا بيئيًا لطالبة في إحدى مدارس الثانوي الحكومي تحت عنوان "مى".. حرق المخلفات وتقليل الانبعاثات السامة، وعلاج الأمراض في اختراع واحد.. الطالبة: المشروع قائم على تنقية المياه عن طريق القمامة لتفتيت الحصوات وعلاج الربو