لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، اليوم، فى حادث تصادم أتوبيس بميكروباص بمنطقة الكرابلة الصحراوية.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، اليوم، إخطاراً من العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو، بتلقيه بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وميكروباص ومصرع 4 أشخاص وإصابة 4 أخرين كانوا يستقلون الميكروباص.

انتقل رجال الحماية المدنية والمرو ورجال المباحث وتم التعامل السريع مع الواقعة والاتصال برجال الإسعاف وانتقلت 8 سيارات إسعاف لنقل الجثث الأربعة لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج بعد إصابتهم بكسور وجروح متفرقة بالجسم وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وانتداب لجنة فنية من المرور لمعاينة الحادث وكتابة تقرير حول الواقعة.