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إزالة 135 مخالفة وتحرير 7 محاضر بالمنيا

إزالة 135 مخالفة وتحرير 7 محاضر بالمنيا

ضبط 4 أطنان مخللات فاسدة في بنها

ضبط 4 أطنان مخللات فاسدة في بنها

100 تي شيرت وكاب و20 جنيه "يومية" لشباب معسكر النظافة في البحر الأحمر

100 تي شيرت وكاب و20 جنيه "يومية" لشباب معسكر النظافة في البحر الأحمر

"تنفيذي تيسير الحج": أول فوج يسافر للمدينة المنورة 2 أغسطس

"تنفيذي تيسير الحج": أول فوج يسافر للمدينة المنورة 2 أغسطس

تعرَّف على شروط سكن الطالبات بالمدينة الجامعية في "أزهر أسيوط"

تعرَّف على شروط سكن الطالبات بالمدينة الجامعية في "أزهر أسيوط"

الليلة.. الكنيسة تحتفل بمئوية "مدارس الأحد" في مكتبة الإسكندرية

الليلة.. الكنيسة تحتفل بمئوية "مدارس الأحد" في مكتبة الإسكندرية

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بعد وقائع قتل الأطفال: «لو جارك بيضرب ابنه.. بلّغ عنه»

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حيرة التظلمات: تدفع فلوس وتروح عليك ولا تدخل الدور الثانى

حيرة التظلمات: تدفع فلوس وتروح عليك ولا تدخل الدور الثانى

الحياة فوق سفح الجبل: بشر وحيوانات وأنشطة تجارية.. المحكمة الهمامية فى أسيوط «تساع الجميع»

الحياة فوق سفح الجبل: بشر وحيوانات وأنشطة تجارية.. المحكمة الهمامية فى أسيوط «تساع الجميع»

أكاديمية لتعليم العزف على الطنبورة: النوبة أسلوب حياة

أكاديمية لتعليم العزف على الطنبورة: النوبة أسلوب حياة

إجازة المشاهير: تيريزا ماى تطبخ و«بيونسيه» تستجم فى شواطئ إيطاليا

إجازة المشاهير: تيريزا ماى تطبخ و«بيونسيه» تستجم فى شواطئ إيطاليا

«الكيس والقنديل».. لعبة لتوعية المصطافين بالحفاظ على الشواطئ

«الكيس والقنديل».. لعبة لتوعية المصطافين بالحفاظ على الشواطئ

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