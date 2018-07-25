شنت الأجهزة التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء بمحافظة القليوبية، بمشاركة رؤساء المدن والأحياء وجهات الري، الصرف، النيل، والسكة الحديد، الآثار، هيئة الأوقاف، والطرق والكبار، حملة مكبرة ضمن الموجة العاشرة لمواجهة التعديات على أملاك الدولة، وتمت إزالة 46 حالة بمساحة 14903 متر مربع، عبارة عن إقامة "سملات خرسانية" على سطح الأرض الزراعية، وكافتيريات ومباني بالطوب و"أكشاك صاج" وأسوار حديدية، و"جراج سيارات" وقاعة أفراح ومعدية، ليصبح إجمالي ما تم إزالته حتى اليوم 193 حالة.

وأكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى القضاء تماما على كافة التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المخالفين.