اعتقلت السلطات الإيطالية العضو السابق في مجلس الاتحاد الروسي دميتري كريفيتسكي بطلب من روسيا، التي وجهت إلى السيناتور السابق تهم فساد.

وأوضح محامي السناتور السابق ماورو أنيتريني أن كريفيتسكي اعتقل في مدينة كورتينا دامبيدزو الإيطالية للجرائم التي ارتكبها في روسيا، وكان يقيم في إيطاليا على أسس قانونية ولم يوجه الجانب الإيطالي أي اتهامات له، وأضاف أن جلسة مرافعات في قضية كريفيتسكي ستعقد في مدينة البندقية الإيطالية لبحث مسألة تسليمه لروسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات الروسية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق السناتور السابق عن مقاطعة نوفغورود في مارس الماضي. ويتهم كريفيتسكي الذي كان يمثل المقاطعة في مجلس الاتحاد الروسي في الفترة من ديسمبر 2011 إلى سبتمبر 2016، بتلقي رشوة قدرها 15 مليون روبل (238 ألف دولار حسب سعر الصرف الحالي).