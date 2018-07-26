قرر محافظو البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة، على الأقل حتى نهاية صيف 2019، بحسب متحدث باسم البنك رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأبقى البنك على معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0%، ومعدل فائدة الإقراض الهامشي عند 0.25%، وسعر فائدة الودائع عند -0.4%، ما يعني أن البنوك تدفع مقابل إيداع الأموال في البنك المركزي.

وقرر محافظو البنك كذلك الاستمرار في خطط خفض إلى النصف "التسهيل الكمي" الذي يعني الشراء الواسع للسندات ابتداء من أكتوبر قبل إنهاء البرنامج في نهاية العام.

وجاء اجتماع البنك بعد يوم من إعلان رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر والرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة إجراءات لنزع فتيل الخلاف التجاري المتصاعد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي حذر مرارا من المخاطر على التوقعات الاقتصادية بسبب الإجراءات الحمائية.