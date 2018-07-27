قبل مناقشتها بمؤتمر الشباب.. كل شيء عن منظومة المعلومات المتكاملة

"منظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية"، مشروع قومي تسعى الحكومة لتنفيذه، خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى لتخصيص جلسة لمناقشة ذلك المشروع خلال جدول أعمال المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي ينطلق خلال يومي 278 و29 يوليو الجاري، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة الكثير من طلاب الجامعات المصرية.

سبق وأن تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مشروع المنظومة المتكاملة لمعلومات الدولة المصرية، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الدوري الرابع للشباب الذي انعقد بالإسكندرية في يوليو من العام الماضي، حيث وجه السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع خلال عام ونصف، ألا أنه وافق على مقترح الشباب الحاضرين للمؤتمر باختصار المدة والانتهاء منه خلال عام.

نتائج إيجابية لمهمة ستعود على المواطنين من هذا المشروع، بحسب السيسي، تتمثل في تأكيد وجود الدولة وزيادة فعاليتها في تقديم المساعدة للمواطنين.

وينقسم المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية إلى ثلاثة مستويات يتعلق أولهم بـ"المواطن"، ويهدف إلى توفير حياة أفضل بتقديم الخدمات بصورة ميسرة، والوصول بالدعم للمستحقين الفعليين، ويتحقق ذلك عن طريق إقامة السجل الموحد للمواطن بحيث يحوي جميع البيانات الكاملة التي تخصه.

المستوي الثاني من المشروع يتعلق بالاقتصاد، ويهدف لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وربط قواعد بيانات الضرائب والتأمينات والجمارك، والاقتصاد الموازي ورصد صوره ومحاولة دمجه في الاقتصاد الرسمي.

أما المستوي الثالث من مشروع منظومة المعلومات المتكامل يخص الدولة، ويهدف إلى توفير معلومات دقيقة ومترابطة عن المستويين السابقين، المتمثلين في المواطن والاقتصاد المصري، لمساعدة متخذي القرار ليتمكنوا من اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ربط الصناعة والتجارة الخارجية بالتعليم والبحث العلمي.