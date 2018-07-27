قال ياسر عبدالمحسن مصباح، موظف بنك CIB المتهم بالتلاعب في حسابات العملاء، إن كل الإجراءات المصرفية التي تمت في الأزمة كانت على أكمل وجه، موضحًا أن البنك لا يمكن أن يدافع عن أحد أفراده على حساب سياساته المصرفية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن أكثر من موقف شبيه بالحادثة التي أُتهم فيها حدثت خلال الفترة الماضية، حيث حصل بعض الموظفين على مبالغ وهربوا خارج البلاد لكنهم لم يعودوا، لافتًا إلى أنه الوحيد الذي أُتهم بالتلاعب في حسابات العملاء وعاد إلى البلاد مرة أخرى.

ووجه حديثه للمصرين قائلًا: "متصدقوش أي حاجة تتقال على السوشيال ميديا، وتقصوا الحقائق".

وأكد: "مستعد أتحاكم وأتحاسب لو أنا عملت حاجة غلط، ولو معنديش النية الطيبة كنت نمت على الخميرة ومرجعتش مصر".