أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية على طريق الناصر بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من إشارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة تحمل لوحات رقم س ب ج رقم 4271 محملة بالعمالة الزراعية، على طريق الناصر بمركز أبو المطامير.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 عمال هم أحمد محمد مرضي 16 سنة، ومحمد سالم حسين أبو خطيب 40 سنة، وفرج رجب حسين أبو خطيب 30 سنة، وسلامة ناجي حسين أبو خطيب 45 سنة، ومعاذ راضي عبد الغفار 20 سنة، وخالد فرحان سعيد الخطيب 32 سنة، وعبد الله فرحات سعيد أبو خطيب 35 سنة، ورجب ناجي أبو خطيب 48 سنة، وجميعهم من عزبة أبو خطيب التابعة لقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير.

ونقل المصابين لمستشفى العامرية العام، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.