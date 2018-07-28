فودة يطالب بسرعة تحصيل الأقساط والإيجارات من المواطنين

طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مديري الإدارات المالية بالمحافظة والموارد البشرية وتنشيط السياحة ومدير عام الطرق والنقل بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط والمتأخرات والإيجارات من المواطنين، كحق للدولة حتى يمكن إقامة وإضافة مشروعات خدمية أخرى تساهم في عجلة التنمية بالمحافظة.

كما ناشد المواطنين ومستأجري الشواطئ ومرافق المحافظة بضرورة تسديد المستحقات ورسوم الأشغال لتنمية موارد المحافظة، وطالب مدير صندوق تنشيط السياحة بتحصيل مستحقاته وعمل خطة لتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة وخصوصا مدينتي شرم الشيخ ودهب كغرض أساسي من أغراض إنشاء الصندوق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ بحضور اللواء نادر العشماوي السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديري الإدارات المالية بالمحافظة والموارد البشرية وتنشيط السياحة ومدير عام الطرق والنقل.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع طرق تنمية موارد وإيرادات المحافظة، كما ناقش استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال المؤتمرات الكبرى خلال هذا العام حيث استعرض خطة رصف الطريق وتخطيطها وخطة التجميل والتشجير لشارع السلام.