منذ 38 دقيقة

منذ 38 دقيقة

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم السبت 28 يوليو 2018، وجاءت كالتالي:

عيار 24 بـ704 جنيهات.

عيار 21 بـ616 جنيهًا.

عيار 18 بـ528 جنيهًا.

عيار 14 بـ411 جنيهًا.

عيار 12 بـ353 جنيهًا.

الأونصة بـ21.894 جنيه.

الجنيه الذهب ب4.928 آلاف جنيه.