لقى شاب مصرعه، في العقد الثالث من العمر، بمنطقة سيدي جابر، أمس، بعد تناوله مبيدا حشريا "قرص لحفظ حبوب القمح"، وأوضح والده، أن سبب الانتحار هو مروره بحالة نفسيه سيئة، على إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة، وقررت النيابة العامة، بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي، وإعداد التقرير اللازم، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ببلاغ مقدم من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول "ي. م. ع"، (24 سنة - حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق - مقيم بشارع المروة)، مصاب بادعاء تناول مادة غير معلومة، توفي على إثرها.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة سيدي جابر، إلي محل البلاغ، وتبين بالفحص وبسؤال والده "م. ع. م"، (48 سنة - موظف)، مقيم بذات العنوان، قرر بقيام نجله المذكور بتناول مبيدا حشريا "قرص لحفظ حبوب القمح"، مما أدي لإصابته التي أودت بحياته، وعلل ذلك لمروره خلال الفترة الأخيرة بحالة نفسيه سيئة، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، كما جرى إخطار النيابة العامة، وتحرر المحضر، وبالعرض على النيابة العامة، قررت أن يُنتدب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي، وإعداد التقرير اللازم، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة.