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انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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"صلاة الخسوف" توحد "مواعيد الصلاة" عند المسلمين

"صلاة الخسوف" توحد "مواعيد الصلاة" عند المسلمين

غلق إداري لـ 18 منشأة غذائية لإدارتها بدون ترخيص بالشرقية

غلق إداري لـ 18 منشأة غذائية لإدارتها بدون ترخيص بالشرقية

عودة أكثر من 260 لاجئا إلى سوريا من الأردن ولبنان

عودة أكثر من 260 لاجئا إلى سوريا من الأردن ولبنان

بالصور| "تعليم القاهرة" تكرم رجال "المطبعة السرية"

بالصور| "تعليم القاهرة" تكرم رجال "المطبعة السرية"

بمشاركة 32 دولة.. انطلاق الألعاب العسكرية الدولية 2018 في موسكو

بمشاركة 32 دولة.. انطلاق الألعاب العسكرية الدولية 2018 في موسكو

وزير قطاع الأعمال: ملتزمون بخطة سداد ميديونياتنا للجهات الحكومية

وزير قطاع الأعمال: ملتزمون بخطة سداد ميديونياتنا للجهات الحكومية

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"حكاية سيندي".. حبيبها طلبها للزواج بعد 6 أشهر من العلاقة وهجرها يوم الزفاف

بالصور| بعد شائعة زفافهما.. دينا الشربيني تحتضن عمرو دياب في اليونان

بالصور| بعد شائعة زفافهما.. دينا الشربيني تحتضن عمرو دياب في اليونان

أولياء أمور غاضبون من إلغاء "المستوى الرفيع".. والتعليم: "مش محتاجينه"

أولياء أمور غاضبون من إلغاء "المستوى الرفيع".. والتعليم: "مش محتاجينه"

صور| "وان إيفرا" تدرب قيادات "الوطن" على استراتيجيات الإدارة المهنية

صور| "وان إيفرا" تدرب قيادات "الوطن" على استراتيجيات الإدارة المهنية

7000 مشارك و800 ساعة عمل.. أرقام بمؤتمرات الشباب الوطنية الـ5 السابقة

7000 مشارك و800 ساعة عمل.. أرقام بمؤتمرات الشباب الوطنية الـ5 السابقة

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