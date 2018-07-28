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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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عاجل| السيسي يشهد جلسة "استراتيجية تطوير التعليم" بمؤتمر الشباب

عاجل| السيسي يشهد جلسة "استراتيجية تطوير التعليم" بمؤتمر الشباب

لغز "الجثة المتفحمة".. أم وابنها يقتلان بائع فاكهة لإنهاء علاقة جنسية

لغز "الجثة المتفحمة".. أم وابنها يقتلان بائع فاكهة لإنهاء علاقة جنسية

برلماني يطالب بسرعة هدم وإعادة بناء مدرسة بقرية الميمون في بني سويف

برلماني يطالب بسرعة هدم وإعادة بناء مدرسة بقرية الميمون في بني سويف

عباس: موقفنا من المقترحات المصرية لتفعيل المصالحة سيصل القاهرة غدا

عباس: موقفنا من المقترحات المصرية لتفعيل المصالحة سيصل القاهرة غدا

ختام فعاليات المعرض الـ6 للمنتجات اليدوية بالإسماعيلية

ختام فعاليات المعرض الـ6 للمنتجات اليدوية بالإسماعيلية

شاب يذبح والده بسكين ويدفنه بجانب المنزل

شاب يذبح والده بسكين ويدفنه بجانب المنزل

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السيسي: هوجمت بسبب "توثيق الطلاق" ألا يحق لي كرئيس أن أحمي المجتمع؟

السيسي: هوجمت بسبب "توثيق الطلاق" ألا يحق لي كرئيس أن أحمي المجتمع؟

بالصور| 4 فنانين فقط في جنازة محمد شرف بالإسكندرية

بالصور| 4 فنانين فقط في جنازة محمد شرف بالإسكندرية

السيسي يعاتب المصريين: "إنتوا بتطلعوا 21 ألف إشاعة.. بتسيئوا لأنفسكم"

السيسي يعاتب المصريين: "إنتوا بتطلعوا 21 ألف إشاعة.. بتسيئوا لأنفسكم"

"حكاية سيندي".. حبيبها طلبها للزواج بعد 6 أشهر من العلاقة وهجرها يوم الزفاف

بالصور| بعد شائعة زفافهما.. دينا الشربيني تحتضن عمرو دياب في اليونان

بالصور| بعد شائعة زفافهما.. دينا الشربيني تحتضن عمرو دياب في اليونان

أولياء أمور غاضبون من إلغاء "المستوى الرفيع".. والتعليم: "مش محتاجينه"

أولياء أمور غاضبون من إلغاء "المستوى الرفيع".. والتعليم: "مش محتاجينه"

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