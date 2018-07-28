كلف المهندس طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، بتكثيف الحملات التموينية والضرب بيد من حديد لملاحقة المخالفين والخارجين على القانون وضبط الأسواق.

زتم ضبط "أ. ع .ش" من مدينة برج البرلس، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح الغير مشروع، وتشكلت حملة برئاسة محمد الغبور، كبير مفتشى إدارة تموين بلطيم، والدكتور حمادة القاضي، وكامل فتحي، وعمرو زيان، وسمير عبدالعاطي، مفتشو قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين بلطيم، مدعومة بقوات الأمن والشرطة، وأمرت النيابة العامة بمداهمة الوكر الخاص لجمع الدقيق المدعم به داخل منزله بمدينة برج البرلس.

وأسفرت الحمله عن ضبطه وبحيازته 1250 كيلو جرام من الدقيق المدعم داخل منزله ما يعادل 25 شيكارة بوزن 50 كيلو جرام وتم تحرير المحضر رقم 13457 جنح البرلس وتحرير المضبوطات وتحويلها للنيابة العامة بالبرلس.