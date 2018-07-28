برلماني يطالب الحكومة بطباعة أهداف مؤتمرات الشباب في كتاب وتدريسه

دعا النائب طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزراء "الشباب والثقافة والتربية والتعليم" إلى ضرورة طباعة وتسجيل مؤتمرات الشباب الـ6 في كتاب يوزع على جميع مراكز الشباب والأندية والمراكز الثقافية.

وقال حسانين، في بيان له، اليوم، إن الهدف هو الإطلاع على ما دار في هذه المؤتمرات الستة وخاصة حوار الرئيس مع الشباب.

وأكد أنه سيتقدم باقتراح برغبة للحكومة، لتدريس هذا الكتيب فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي، من خلال الأنشطة التعليمية، حتى يجري تحصين الشباب ضد الشائعات التي تستهدف غزو عقولهم والنيل من الوطن.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.