قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يسعى لرفع الكفاءة التشغيلية للهيئات الرياضية من خلال الاهتمام الكامل بالتنمية الرياضية المجتمعية.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن أشرف صبحي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الرياضة، قائلًا: إن الوزير نموذج ناجح لكل شباب مصر، ويهدف لبناء الإنسان المصري من كافة النواحي البدنية والعقلية لكي يكون قادر على مواجهة التحديات كافة.

وأشار فوزي، إلى أن الرياضة صناعة قوية جاذبة لرؤوس الأموال، وستساهم في زيادة الدخل القومي.