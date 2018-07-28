"العامة للمرور": بدء أعمال تطوير طريق القاهرة-بلبيس غدا ولمدة 10 أشهر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، عن استقطاع حارة مرورية واحدة من طريق القاهرة-بلبيس الصحراوي في الاتجاهين لتنفيذ أعمال التوسعة الخاصة بالطريق، بدءً من غد الأحد الموافق 29 يوليو، وتترك الحارة الأخرى من الطريق في الاتجاهين لتسيير الحركة المرورية وعلى مدار 24 ساعة يومًيا ولمدة 10 أشهر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن أعمال توسعة ورصف وتطوير الطريق تنفذها شركة "سامكريت مصر"، وتبدأ من تقاطع طريق القاهرة بلبيس مع الطريق الدائري الأوسطي وحتى بوابات تحصيل الرسوم بمدينة بلبيس، بطول 12 كيلومتر، بهدف استحداث حارة مرورية باتجاهي الطريق من الجزيرة الوسطى.

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من علامات إرشادية وطواحين ضوئية وفواصل حركة كما تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين خدمات مرورية فيها.