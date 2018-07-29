أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق القاهرة- بورسعيد أمام الميناء الجافة، بمحافظة بورسعيد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بمتابعة حالة المصابين وتوفير كل الرعاية الطبية لهم.

وأشار مجاهد إلى أنه جرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى بورسعيد العام، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور، وجروح قطعية، وسحجات وكدمات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.