ترأس الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التعليم بمحافظة الواي الجديد، اليوم الأحد، غرفة عمليات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2017/2018، بديوان عام المديرية.

وقال التداوي وكيل وزارة التعليم، إن التعليم الصناعي، أجرى اليوم امتحان مادة الفيزياء العامة، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية، كما أدى التعليم التجاري مادة شعبة التسويق (المحاسبة في الشركات المساهمة)، كما أدى التعليم الزراعي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وفي الفترة الثانية، كان الامتحان للتعليم زراعي فقط، في مادة إدارة مشروعات زراعية صغيرة.

وأضاف التداوي، رصد غياب طالب واحد بالتعليم الصناعي، حيث إن عدد المقيدين 42 طالب حضر منهم 41 طالب.