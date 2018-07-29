صحة الواي الجديد: بداية العمل بـ"قومسيون" الداخلة الطبي نهاية أغسطس

قالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه سيبدأ تشغيل القومسيون الطبي بمركز الداخلة نهاية شهر أغسطس المُقبل.

وأضافت سيدة، أن المحافظة تستقبل لجنة متخصصة من إدارة اللجان الطبية بالوزارة، وبدء تدريب أطباء من مركز الداخلة، لتشكيل لجنة "القومسيون" بمدينة موط، نهاية شهر أغسطس المقبل، عقب انتهاء تدريب الأطباء على عمل اللجان الطبية.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن أطباء مركز الداخلة يستعدون خلال الفترة الحالية لإنجاز عمل لجنة القومسيون الطبي بالمركز لخدمة 3 مراكز إدارية هي: (الداخلة، ومركز بلاط، ومركز الفرافرة)، والذي يبعد عن الداخلة حوالي 300 كيلو متر، حيث كان يعاني المواطن من أبناء مركز الفرافرة مشقة الانتقال مسافة 500 كيلو متر، للاستفادة من خدمات القومسيون بمركز الخارجة.