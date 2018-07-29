قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن رواتب أعضاء المجلس تأتي في ذيل دول العالم إذا تمت مقارنتها، حيث يتقاضى كل نائب 5 آلاف جنيه فقط في الشهر، بجانب بدل حضور جلسات بمبلغ 180 جنيهًا لكل جلسة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن المؤتمر الوطني للشباب: "هناك تذاكر سفر للنواب الموجودين في المناطق النائية وده معمول به في كل الدول وكذلك الدول الأقل من مصر نموًا ودخلًا، موضحًا أن البرلمان من المؤسسات التي بادرت بالتقشف.

وأشار عبدالعال، إلى إلغاء كل المعاملات الورقية في المجلس وتوفير ثمن الأحبار والأوراق، كما لم يتم تعيين أي موظف من يوم 10 يناير 2016 حتى الآن، بل كان عدد العاملين في المجلس 3200 ووصلوا لـ2800 موظف، في مبادرة المعاش المبكر.

وتابع عبدالعال:" فيه 200 موظف كمان هيخرجوا معاش مبكر، ويقدم البرلمان صورة نموذجية للتقشف من خلال تخفيض معاشات الوزراء من 80% إلى 25%".