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انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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بالصور| أغنى 5 شخصيات على إنستجرام.. "الصورة بملايين"

بالصور| أغنى 5 شخصيات على إنستجرام.. "الصورة بملايين"

مدرسة "الرسالة" بالعريش تحصد 4 جوائز مسرحية على مستوى الجمهورية

مدرسة "الرسالة" بالعريش تحصد 4 جوائز مسرحية على مستوى الجمهورية

محافظ أسيوط يتفقد محطة المياه المرشحة بقرية شلش بتكلفة 350 مليون جنيه

محافظ أسيوط يتفقد محطة المياه المرشحة بقرية شلش بتكلفة 350 مليون جنيه

"هنكتب أسامينا" دورة تدريبية لتعليم فن الخط العربي بقصر محمد علي

"هنكتب أسامينا" دورة تدريبية لتعليم فن الخط العربي بقصر محمد علي

إحالة 21 عاملا في المحلة للتحقيق لعدم انضباطهم

إحالة 21 عاملا في المحلة للتحقيق لعدم انضباطهم

السيسي: المنظومة في الدولة المصرية "مش ماشية"

السيسي: المنظومة في الدولة المصرية "مش ماشية"

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30 رسالة لـ"السيسي" في "اسأل الرئيس": سنكون في موضع آخر عام 2020

30 رسالة لـ"السيسي" في "اسأل الرئيس": سنكون في موضع آخر عام 2020

"عهد وملالا وسناء".. مراهقات في زي محاربات

بعد ضرب المثل بها بمؤتمر الشباب.. تجارب 3 دول في منظومة الرعاية الصحية

بعد ضرب المثل بها بمؤتمر الشباب.. تجارب 3 دول في منظومة الرعاية الصحية

بالصور| بعد وفاة مصطفى العلي.. فنانون خطفهم الموت في "عز شبابهم"

بالصور| بعد وفاة مصطفى العلي.. فنانون خطفهم الموت في "عز شبابهم"

بعد مناقشتها بمؤتمر الشباب.. أهم محاور وخطة مشروع البنية المعلوماتية

بعد مناقشتها بمؤتمر الشباب.. أهم محاور وخطة مشروع البنية المعلوماتية

"عضّة وصفعة".. "عهد" قصة نضال طفلة أحرجت الاحتلال الإسرائيلي

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